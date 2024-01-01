Комплексным развитием 25 га микрорайона ДКЖ в Перми займётся «Кортрос» Это крупнейший проект КРТ в России Поделиться Твитнуть

В четверг, 18 апреля, в Перми состоялся аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на месте аварийного жилья в пермском микрорайоне ДКЖ. Итоги его ещё не опубликованы, но, как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», наибольшую цену предложил федеральный девелопер «Кортрос». По данным источников, при начальной цене лота в 225,6 млн руб. итоговая цена выросла в 3,3 раза и составила 767 млн руб.

Речь идёт об освоении участка, ограниченном улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Общая площадь территории, предназначенной для реновации, составляет 25,3 га. Это крупнейший проект КРТ в России.

На данный момент на участке находятся три многоквартирных дома общей площадью около 4 тыс. кв. м, которые признаны аварийными. Это дома по ул. Барамзиной, 70 и 72 и по ул. Папанинцев, 19. В рамках проекта они будут расселены и снесены. Также планируется изъять и снести 10 объектов капитального строительства нежилого назначения и три объекта индивидуального жилищного строительства.

Победитель аукциона планирует построить около 200 тыс. кв. м жилья. Кроме возведения новых жилых комплексов, по договору предполагается создание ряда объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.