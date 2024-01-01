Объявлены торги о КРТ на месте аварийного жилья у ДКЖ в Перми Заявки на участие принимаются до 14 апреля Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края объявило аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников», ограниченном улицами Учительская, Боровая, В. Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская, Энгельса и Боровая. Общая площадь территории, предназначенной для реновации, составляет 25,3 га.

В ведомстве пояснило, что на данный момент на участке находятся три многоквартирных дома общей площадью около 4 тыс. кв. м, которые признаны аварийными. Это дома на ул. Татьяны Барамзиной, 70, 72 и на ул. Папанинцев, 19. В рамках проекта они будут расселены и снесены. Также планируется изъять и снести 10 объектов капитального строительства нежилого назначения и три объекта индивидуального жилищного строительства.

Победитель аукциона будет обязан осуществить комплексное развитие территории. Планируется построить около 200 тыс. кв. м жилья. Кроме возведения новых жилых комплексов, по договору предполагается создание ряда объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Торги в форме электронного аукциона проводятся на площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 апреля 2024 года.

Напомним, что министерство строительства Пермского края имеет полномочия на принятие и реализацию решений о капитальной реконструкции и территориальной застройке жилых районов в границах Перми. В прошлом году был заключён договор о реновации территории в районе ул. Плеханова.

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