Максим Артамонов

Подведены итоги торгов на право комплексного развития территории на улице Плеханова в Перми

Застройкой будет заниматься компания, входящая в строительную группу «Развитие»

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КРТ на ул. Плеханова

участок КРТ на ул. Плеханова
  Министерство строительства Пермского края

Подведены итоги аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки на ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. Победителем стал Специализированный застройщик «Экострой» (входит в строительную группу «Развитие»). В течение месяца с ним заключат договор. Об этом сообщает telegram-канал краевого минстроя.

Согласно данным, размещённым на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», ООО «СЗ «Экострой» предложило за лот 35 млн руб. При этом начальная цена аукциона составляла 1 млн 239 тыс. 68 руб. 63 коп. Размер задатка для участия в торгах — 83,3% от начальной цены, шаг аукциона — 49 562, 75 руб. (4% от начальной цены).

Реновации подлежит территория в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка общей площадью 1,3 га.

аварийное жильё аварийные дома Плеханова

Фото: пресс-служба краевого минстроя

Подрядчик должен расселить и снести многоквартирные малоэтажные дома 1957-58 годов постройки по ул. Плеханова, 51, 51а , 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. При этом аварийным (в 2019 году) признан только дом № 51а. Кроме того, будет изъято административное здание по ул. Плеханова, 53 с разрешённым использованием под магазин «Мебель», бар и офисы, а также объекты инфраструктуры.

По договору КРТ компания будет обязана предоставить жителям расселяемых домов другое равнозначное жилое помещение в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.

Затем, в течение семи лет, на площадке разрешат многоэтажную (до 12 эт.) и среднеэтажную (до 8 эт.) жилую застройку, с максимальным показателем плотности жилья — 35 тыс. кв. м на 1 га. Общая площадь новых жилых помещений не должна превышать 24 300 кв. м. В одном из зданий должны быть предусмотрены помещения под детский сад на 51 место.

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