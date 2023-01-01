На аукцион выставлено право заключения соглашения о КРТ на участок по улице Плеханова в Перми Начальная цена — 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

участок КРТ на ул. Плеханова

Министерство строительства Пермского края

В министерстве строительства Пермского края издан приказ о проведении торгов в форме электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Плеханова в Перми. Площадь участка — 1,3 га в границах установленных приказом минстроя от 6 июля 2023 года.

Документом предписано провести торги до 30 сентября. Начальная цена аукциона — 1 млн 239 тыс. 68 руб. 63 коп. Размер задатка для участия в торгах — 83,3% от начальной цены, шаг аукциона — 49 562, 75 руб. (4% от начальной цены).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что для реализации проекта предлагается снести многоквартирные малоэтажные жилые дома 1957-58 годов постройки по ул. Плеханова, 51, 51а , 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. При этом аварийным (в 2019 году) признан только дом № 51а. Кроме того, планируется изъять административное здание по ул. Плеханова, 53 с разрешённым использованием под размещение магазина «Мебель», бара и офисов, а также объекты инфраструктуры.

На площадке разрешат многоэтажную (до 12 эт.) и среднеэтажную (до 8 эт.) жилую застройку, с максимальным показателем плотности жилья — 35 тыс. кв. м на 1 га. Общая площадь новых жилых помещений не должна превышать 24 300 кв. м. В одном из зданий должны быть предусмотрены помещения под детский сад на 51 место.

Предельный срок реализации решения о КРТ — 5 лет с даты заключения договора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.