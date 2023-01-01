Олег Антонов Участок на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми застроят многоэтажками Опубликован проект приказа о комплексном развитии территории площадью 1,3 га Поделиться Твитнуть

участок КРТ на ул. Плеханова

Министерство строительства Пермского края

На сайте правительства Пермского края опубликован проект приказа минстроя «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе города Перми». Речь идёт об участке площадью 1,3 га.

Для реализации проекта предлагается снести многоквартирные малоэтажные жилые дома 1957-58 годов постройки по ул. Плеханова, 51, 51а , 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. При этом аварийным (в 2019 году) был признан только дом № 51а. Кроме того, планируется изъять административное здание по ул. Плеханова, 53 с разрешённым использованием под размещение магазина «Мебель», бара и офисов, а также объекты инфраструктуры.

На площадке разрешат многоэтажную (до 12 эт.) и среднеэтажную (до 8 эт.) жилую застройку, с максимальным показателем плотности жилья — 35 тыс. кв. м на 1 га. Общая площадь новых жилых помещений не должна превышать 24 300 кв. м. В одном из зданий должны быть предусмотрены помещения под детский сад на 51 место.

Предельный срок реализации решения о КРТ — 5 лет с даты заключения договора.

Право заключения соглашения о комплексном развитии территории разыграют на аукционе.

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