Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Прикамье планируется реализовать 18 проектов КРТ жилой застройки 9 сентября состоятся торги для потенциальных инвесторов КРТ «Компрос» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На заседании правительства Пермского края региональный министр строительства Артём Габдрахманов рассказал, как идёт комплексное развитие территорий жилой застройки Перми.

Предваряя доклад, губернатор Пермского края напомнил, что в разных стадиях разработки и реализации в краевом центре находится 18 проектов комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки. По словам главы региона, одна из целей КРТ — решение копившейся десятилетиями проблемы сноса и расселения ветхого и аварийного жилья: механизм КРТ позволяет привлекать на эти цели частные средства.

В результате реализации этого механизма, по словам главы региона, будет построено 250 тыс. кв. м благоустроенного жилья для жителей расселяемых домов.

Министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов сообщил, что в настоящее время министерство подписало соглашения с инвесторами по развитию двух проектов КРТ жилой застройки.

В сентябре 2023 года был заключён договор с компанией «Экострой», входящей в группу «Развитие», по поводу КРТ по ул. Плеханова площадью 1,3 га.

Инвестор обязуется расселить восемь многоквартирных домов общей площадью 2800 кв. м, в которых проживает 117 человек, и изъять помещения в нежилом здании площадью 541,1 кв. м. В рамках реализации проекта будет построен многоквартирный дом со встроенным дошкольным образовательным учреждением на 51 место. Застройщик также должен благоустроить прилегающую территорию.

Срок реализации проекта — восемь лет.

В настоящее время, менее чем за год действия договора, застройщик уже расселил более 70% помещений (1979,93 кв. м), в новое жильё переехали 82 человека.

15 мая нынешнего года по результатам торгов был заключён договор на комплексное развитие территории жилой застройки в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» с компанией «Кортрос». Площадь территории составляет более 25 га, срок реализации — 10 лет.

В обязательства застройщика включены расселение, изъятие и снос жилых и нежилых объектов общей площадью более 4 тыс. кв. м, предоставление квартир для детей-сирот, формирование участков на ул. Василия Каменского для будущего размещения школы мощностью не менее 1400 мест и на ул. Детской — для размещения детского сада мощностью не менее 200 мест, строительство нового здания для Центра гигиены и эпидемиологии, создание помещения для стоматологической поликлиники на 130 посещений, реконструкция и капитальный ремонт улиц, а также строительство более 220 тыс. кв. м нового жилья, в том числе башни высотой в 105 м по уникальному проекту.

В ближайшее время минстрой планирует заключить договор по комплексному развитию «Тихого Компроса» и микрорайона Крохалево. Соответствующие торги планируются на 9 сентября. Аукцион уже объявлен.

До конца года должны быть заключены договоры по комплексному развитию территорий жилой застройки на ул. Куйбышева (около 15 га), ул. Стахановской (15 тыс. кв. м) и в м/р Комсомольский (около 22 га).

Артём Габдрахманов напомнил, какие цели достигаются благодаря механизму КРТ. Это ликвидация ветхого и аварийного жилья, привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий по переселению граждан, ускорение темпов расселения аварийного жилья, повышение жилищной обеспеченности граждан и создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений. Благодаря проектам КРТ повышается качество архитектурной среды, улучшается внешний облик города.

Проекты KPT жилой застройки осуществляются в отношении застроенной территории, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и многоквартирные дома, которые не признаны аварийными, но физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, совокупная стоимость капитального ремонта превышает 60% средней расчетной стоимости 1 кв. м, а срок ввода в эксплуатацию — до 1975 года. Для включения в зону КРТ подходят дома, построенные по типовым проектам, высотой до пяти этажей, с деревянными перекрытиями, а также такие, в которых отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения.

Губернатор Дмитрий Махонин, поблагодарив министра за интересный доклад, предложил более подробно обсудить механизмы комплексного развития территории жилой застройки на Камском форуме, который пройдёт в сентябре, в расширенном формате с привлечением федеральных спикеров.

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