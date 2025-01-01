Алёна Бронникова
В Перми в техническом режиме запустили шницельную
Паб «Археология» обновил кухню
Пермский паб «Археология» (ул. Советская, 3) полностью изменил кухню, сделав акцент на шницелях, которые стали основой нового меню. Пока заведение работает в техническом режиме.
«С этого самого момента, но пока в техническом режиме, мы запускаем собственную обновлённую кухню. В основу горячего меню мы включили несколько видов шницелей. Также вашему вниманию будет представлен суп дня. Дополнять основные блюда будут салаты, а на закуску — привычные барные снеки», — сообщают авторы проекта.
Как рассказал в своём telegram-канале Алексей Папулов, сейчас в меню заведения включены три вида шницелей: пряный с картофельным салатом и фирменным соусом, «Даблпиг» (свинина-бекон) с картофельным салатом и авторским томатным соусом, а также «Кордон блю» из моцареллы, бекона и куриного филе.
«Археология» — пивной бар с собственной кухней. Открылся в 2020 году сначала как магазин крафтового пива, а после отмены ограничений, связанных с пандемией, перешёл в режим полноценного бара. Владельцы заведения — пермский пиарщик и журналист Станислав Лившиц и бармен Тимофей Ефимов.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в гостиничном комплексе Hampton by Hilton (ул. Окулова, 14) в Перми будут работать три ресторана, один из них будет посвящён локальной кухне. В начале февраля стало известно, что заведение будет коми-пермяцким и получит название «TÖB», что переводится как «Ветер».
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