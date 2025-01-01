Алёна Бронникова В Перми в техническом режиме запустили шницельную Паб «Археология» обновил кухню Поделиться Твитнуть

Пермский паб «Археология» (ул. Советская, 3) полностью изменил кухню, сделав акцент на шницелях, которые стали основой нового меню. Пока заведение работает в техническом режиме.

«С этого самого момента, но пока в техническом режиме, мы запускаем собственную обновлённую кухню. В основу горячего меню мы включили несколько видов шницелей. Также вашему вниманию будет представлен суп дня. Дополнять основные блюда будут салаты, а на закуску — привычные барные снеки», — сообщают авторы проекта.

Как рассказал в своём telegram-канале Алексей Папулов, сейчас в меню заведения включены три вида шницелей: пряный с картофельным салатом и фирменным соусом, «Даблпиг» (свинина-бекон) с картофельным салатом и авторским томатным соусом, а также «Кордон блю» из моцареллы, бекона и куриного филе.

«Археология» — пивной бар с собственной кухней. Открылся в 2020 году сначала как магазин крафтового пива, а после отмены ограничений, связанных с пандемией, перешёл в режим полноценного бара. Владельцы заведения — пермский пиарщик и журналист Станислав Лившиц и бармен Тимофей Ефимов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в гостиничном комплексе Hampton by Hilton (ул. Окулова, 14) в Перми будут работать три ресторана, один из них будет посвящён локальной кухне. В начале февраля стало известно, что заведение будет коми-пермяцким и получит название «TÖB», что переводится как «Ветер».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.