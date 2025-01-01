Из украинского плена освобождён уроженец Пермского края Обмен прошёл по формуле 150 на 150 Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Состоялся второй в этом году обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, после сверки общих списков выяснилось, что среди освобождённых — контрактник родом из Гремячинска.

«Связался по телефону с мамой, что направляла своё обращение в мой адрес в начале декабря прошлого года, донёс ей добрую весточку. Сообщать такие новости — это всегда радость! Но с болью в сердце думаю о тех, кто живёт надеждой и ждёт родных, чья фамилия пока не попала в этот список», — написал омбудсмен.

Он добавил также, что работа по обмену продолжается.

Напомним, в середине января из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы, где он жил до отправки в зону боевых действий. В конце прошлого года вернули четырёх военнослужащих из Пермского края. Все они контрактники из Перми, Березников и Нытвы. Ранее, в сентябре 2024 года, в результате обмена между военнопленными России и Украины 103 военнослужащих вернулись домой. Среди них были пять солдат-срочников из Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.