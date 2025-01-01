Алёна Бронникова Проектирование нового здания аэропорта Перми начнётся при росте пассажиропотока на 27% Годовой показатель должен превысить 2,5 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К созданию проекта второй очереди нового терминала международного аэропорта Пермь могут приступить при условии роста пассажиропотока на 27%. Как сообщает ИА «Текст», участок для второго здания расположен около существующего терминала.

По данным издания, концепция расширения подготовлена на случай, когда пассажиропоток аэропорта превысит 2,5 млн человек в год. Как писал "Новый компаньон", по итогам прошлого года показатель составил 1,97 млн человек.

О планах по расширению терминала стало известно в сентябре 2023 года. Тогда Пермский край и «Новапорт Холдинг» заключили соглашение о развитии авиасообщения между Пермью и другими городами, а также о модернизации и обновлении аэропорта в Большом Савино и его инфраструктуры.

В январе 2025 года на третьем этаже здания открыли новый зал ожидания. Таким образом, стерильная зона была увеличена на 900 кв. м, а в зонах вылетов международных и внутренних рейсов было добавлено по 240 посадочных мест.





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