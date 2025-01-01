В пермском аэропорту расширили зону ожидания Её увеличили на 900 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Пермь

В аэропорту Большое Савино открыли новый зал, чтобы в пиковые часы пассажирам было удобнее ожидать свой рейс. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

В частности, сейчас стерильная зона увеличена на 900 кв. м, добавлены посадочные места — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов.

Новая зона ожидания расположена на третьем этаже аэропорта.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2024 году жители и гости Пермского края пытались пронести на борт самолётов запрещённые предметы, в том числе ножи и оружие. Но чаще всего пассажиры пытались взять в ручную кладь парфюмерию и косметику в ёмкостях более 100 мл. Кроме этого, были попытки пронести иглы для подкожных инъекций или алкоголь не в заводской упаковке. Также были остановлены при посадке пассажиры с портативными зарядными устройствами мощностью свыше 160Wh.

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