Пассажиры в Перми пытались пронести в самолёт 3,5 тысячи запрещённых предметов Были задержаны граждане с оружием и ножами Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Большое Савино рассказали, какие запрещённые вещи жители и гости Пермского края пытались пронести на борт самолёта в 2024 году.

Чаще всего пассажиры пытались взять в ручную кладь парфюмерию и косметику в ёмкостях более 100 мл, хотели пронести иглы для подкожных инъекций или алкоголь не в заводской упаковке. Также были остановлены при посадке пассажиры с портативными зарядными устройствами мощностью свыше 160Wh. Находились и такие, кто шёл в самолёт с оружием и ножами.

Всего за прошедший год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3484 предмета. В пресс-службе аэропорта напомнили пассажирам, что ознакомиться со списком запрещённых к провозу вещей всегда можно на сайте авиакомпании.

Ранее в Большом Савино рассказали о том, какие животные и домашние питомцы путешествовали авиацией в 2024 году. Среди них оказались цапли для пермского зоопарка, мальки промысловых рыб, икра для разведения рыб, лабораторные мыши, аквариумные рыбки, собаки, кошки, а также шмели и пауки.

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