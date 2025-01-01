В прошлом году пермяки перевозили на самолётах лабораторных мышей, шмелей и пауков Вместе с пассажирами путешествовали десятки видов разных животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали о том, какие животные и домашние питомцы путешествуют авиацией. За прошлый год через аэропорт перевезли около десятка видов разных животных. Среди них — цапли для пермского зоопарка, мальки промысловых рыб, икра для разведения рыб, лабораторные мыши, аквариумные рыбки, собаки, кошки, шмели и пауки.

В аэропорту отмечают: некоторых четвероногих можно перевозить в салоне. Другие звери и птицы могут лететь только в специальном отсеке в клетках. Как это делать правильно, необходимо уточнить у авиаперевозчика.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2024 году пассажиры аэропорта забыли в воздушной гавани более 1,4 тыс. предметов. В ТОП частых «потеряшек» вошли: головные уборы, наушники, зарядные устройства, очки, подушки для путешествий, часы, ключи, телефоны. Кроме того, в аэропорту забывали электрическую кухонную плиту, зубные протезы, бюст Сталина, шпагу и кубок.

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