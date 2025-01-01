В пермском аэропорту пассажиры забыли бюст Сталина, шпагу и кухонную плиту Всего в Большом Савино за год было забыто более 1,4 тысячи предметов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали о забытых на территории аэровокзала вещах. В ушедшем году пассажиры оставили в воздушной гавани 1430 различных предметов. В ТОП-5 частых «потеряшек» вошли: головные уборы, наушники, зарядные устройства, очки, подушки для путешествий, часы, ключи, телефоны.

Кроме того, в аэропорту забывали электрическую кухонную плиту, зубные протезы, бюст Сталина, шпагу и кубок.

Напомним, ранее в пермском аэропорту рассказали о пассажиропотоке в 2024 году: он превысил 1,95 млн человек. Наибольшее количество пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 660 тыс. Большое Савино обслуживало воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Количество прямых направлений, по которым можно было отправиться из Перми, достигло 30. Самым популярным оказалось направление на Москву. Им воспользовались 900 тыс. человек.

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