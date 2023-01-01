В Перми могут расширить новый терминал аэропорта Проектирование запланировано на 2024 год Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 сентября, в рамках Восточного экономического форума Пермский край и ООО «Новапорт Холдинг» (управляет десятками аэропортов страны, в том числе международным аэропортом Пермь) подписали соглашение о развитии авиасообщения между Пермью и другими городами, о повышении комфорта для пассажиров, о совершенствовании терминала и его инфраструктуры. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Роман Троценко. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно документу, Пермский край и «Новапорт Холдинг» договорились, что при условии роста пассажиропотока терминал аэровокзального комплекса международного аэропорта Пермь будет расширен. Проектирование расширения может начаться в 2024 году.

Помимо этого, в рамках соглашения предусмотрена модернизация производственно-технической базы существующего аэропорта и обновление его оборудования.

Как напомнили краевые власти, по итогам первого полугодия 2023 года только на внутренних субсидируемых рейсах пассажиропоток аэропорта Пермь вырос в 3,3 раза по отношению к уровню 2022 года за тот же период. Количество межрегиональных авианаправлений по сравнению с началом года увеличено с 15 до 18 на текущий момент.

Субсидируемые перелёты совершаются из Перми в Самару, Нижневартовск, Барнаул, Ярославль, Казань, Сургут, Новосибирск, Минеральные Воды, Тюмень, Махачкалу, Мурманск, Уфу, Нижний Новгород, Астрахань, Волгоград, Калининград, Владикавказ и Когалым. Кроме того, субсидиями поддержано одно международное направление — между Пермью и Минском.

В минтрансе Прикамья сообщили, что анализ потребностей жителей края в авиаперелётах в том или ином направлении ведётся регулярно, поэтому при необходимости и перечень субсидируемых рейсов может пересматриваться. Пока пассажиропоток авиамаршрутов стабильно растёт, регион заинтересован в том, чтобы ООО «Новапорт Холдинг», со своей стороны, развивало инфраструктуру аэропорта. «Это благоприятно скажется на возможности расширения числа направлений перелётов и увеличении частоты рейсов», — добавили в ведомстве.

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