Пермскому аэропорту исполнилось 85 лет За годы его работы пассажиропоток увеличился в 10 тысяч раз Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Как сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино, сегодня, 2 февраля, исполнилось 85 лет со дня основания воздушной гавани Перми. В этот день, 2 февраля 1940 года решением Главного управления воздушного флота был образован 207-й Пермский авиаотряд спецприменения.

За первый год работы он перевёз 200 человек, а за 85 лет пассажиропоток увеличился в 10 тыс. раз — до 1 971 626 человек в 2024 году.

В 2017 году было закончено строительство нового терминала внутренних и международных вылетов. Это позволило увеличить пассажиропоток.

На сегодняшний день из Перми можно улететь в 30 направлениях.

Большое Савино является международным аэропортом федерального значения. Как гражданский аэропорт он был открыт в 1965 году.

Отметим, что на территории Пермского края сегодня это единственный аэропорт, который обслуживает регулярные пассажирские перевозки. До осени 2001 года в регионе также работал аэропорт в Березниках, а до 2006-го в Перми функционировал второй аэропорт города — Бахаревка. Откуда выполнялись рейсы по местным воздушным линиям.

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