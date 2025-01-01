В следкоме Прикамья предупредили об опасности выхода на лёд во время оттепели Взрослых призывают быть бдительными и следить за детьми Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю распространила информацию о правилах безопасности в период оттепели. В ведомстве напоминают: во время оттепели и повышения температуры до плюсовых значений особенно опасен выход на лёд, потому что он становится тонким и ненадёжным. В следкоме по региону отметили: нужно быть бдительным и провести беседу со своими детьми о правилах безопасности.

Нельзя кататься в необорудованных местах и проверять лёд на прочность ударом ноги. Угрозу представляют собой также проруби, трещины и лунки, которые зачастую покрыты тонким слоем льда. Кроме того, важно рассказать детям, что игры на льду опасны, а любителям зимней рыбалки не следует выходить на тонкий лёд в период оттепели, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе в Гайнском округе на ледовой переправе в районе Пернаяга под лёд провалился трактор «Кировец» К-700.

Ранее в Перми на набережной Закамска провалилась под лёд девочка-подросток. Она была вместе с подругой. Как сообщалось в сетях, они пошли по льду в направлении другого берега. Уже почти на середине Камы одна девочка провалилась в воду. Но всё обошлось: ей удалось выбраться.

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