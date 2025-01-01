Елена Синица В Перми на набережной Закамска девочка-подросток провалилась под лёд В ГУ МЧС по Пермскому краю информация о происшествии не поступала Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми на набережной Закамска девочка-подросток провалилась под лёд. Она была вместе с подругой. Об этом сообщает «Подслушано Закамск».

«Несмотря на оттепель, они пошли по льду, в направлении другого берега. Уже почти на середине Камы одна девочка провалилась в воду. Благо, ей удалось выбраться», — говорится в сообщении.





В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ведомство не поступало информации об этом происшествии.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми завершились поиски 12-летней девочки. Она ушла из дома в Кировском районе Перми 11 января, с тех пор о её местоположении ничего не было известно.

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