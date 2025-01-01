Елена Синица
В Перми завершились поиски 12-летней девочки, нуждающейся в медицинской помощи
Поиски завершились 12 января
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В Перми завершились поиски 12-летней девочки, которая 11 января ушла из дома в Кировском районе Перми. С тех пор о её местоположении ничего не было известно. Об этом сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в своих социальных сетях.
Ранее волонтёры распространили ориентировку с информацией о девочке, отметив, что она нуждается в медицинской помощи.
В воскресенье, 12 января, волонтёры опубликовали пост, что поиски пропавшей завершены.
«Найдена, жива», — говорится в сообщении.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в городе ищут обстрелявших остановки общественного транспорта.
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