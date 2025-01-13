Елена Синица В Перми неизвестные массово расстреляли несколько остановочных пунктов Департамент транспорта направит заявление в полицию Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

В Перми ищут свидетелей массового расстрела остановочных пунктов. Об этом в своих социальных сетях сообщает городской департамент транспорта.

За последние несколько дней неизвестные обстреляли остановки «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «М/р Висим». Итог — повреждено 72,2 кв. м стёкол. В дептрансе сообщили, что большую их часть пришлось демонтировать, так как осколки представляют опасность.

Фото: департамент транспорта Перми

«На их восстановление потребуется время и средства. Ущерб, предварительно, оценивается в более 300 тыс. руб.», — добавили в ведомстве.





В департаменте отметили, что направят заявление в полицию. Очевидцев произошедшего просят написать на dt@perm.permkrai.ru или связаться по тел. +7 (342) 212-18-91.

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