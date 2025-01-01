В Пермском крае на ледовой переправе утонул трактор Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ВК-каналом "Гайнский округ - наша Малая Родина"

В Гайнском округе Пермского края на ледовой переправе в районе Пернаяги под лёд провалился трактор «Кировец» К-700. Об этом сообщается в сообществе ВКонтакте «Гайнский округ — наша Малая Родина».

«Этой зимой Кама во многих местах в районе с полыньями из-за необычных для нашего северного климата резких потеплений. Во время очередной оттепели температура была днём +1», — говорится в информации, размещённой в соцсетях 19 января. О пострадавших не сообщается.

По информации ТК «Рифей-Пермь», водитель трактора остался цел.

В ГУ МЧС по региону отметили, что в настоящее время в Пермском крае открыты следующие ледовые переправы: в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва между деревней Мостовая и селом Насадка; в Оханском городском округе через реку Кама между Оханском и посёлком Юго-Камский. (в связи с тёплыми погодными условиями на переправе вводятся ограничения — автомобили массой свыше 2 тонн и прицепы не пропускаются); в Чусовском городском округе через реку Чусовая между посёлками Верхнечусовские Городки и деревней Красная Горка; в Гайнском муниципальном округе через реку Кама в районе посёлка Касимовка в створе автомобильной дороги «Верхняя-Старица — Касимовка», а также через реку Кама в районе посёлка Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын-Кебраты»; в Соликамском округе через Каму между посёлком Тюлькино и деревней Тюлькино; в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва между посёлком Ильича и селом Троица.

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