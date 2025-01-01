Алёна Бронникова В Перми утвердили проект планировки территории под ФОК в Индустриальном районе «Орсо групп» реализует проект КРТ на месте лакокрасочного завода Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило проекты планировки и межевания территории под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшего лакокрасочного завода в Перми. Речь идёт об участке в Индустриальном районе, ограниченном улицами Нытвенской, Левченко, Танкистов и Бабушкина.

Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, площадь территории составляет 0,95 га, площадь зоны планируемого размещения объекта спортивного назначения — 4 тыс. кв. м. К сносу на участке планируется два одноэтажных объекта. По данным 2ГИС, в них находятся автосервис и гараж.

Чертёж межевания территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Рассматриваемая территория находится за многоквартирным жилым домом, который возводит девелопер «Орсо групп» в рамках КРТ. В июле застройщик представил концепцию будущего сквера, который будет построен в рамках первого этапа реализации проекта, площадью около 0,3 га. На территории ЖК появятся магазины и кафе, во дворах будут обустроены зоны отдыха.

Вторым этапом запланировано строительство жилья на участке в 2,7 га и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 2 тыс. кв. м. Также запланирован капитальный ремонт дорог по улицам Левченко, Бабушкина и Танкистов. Общая жилая площадь всей территории составит порядка 110 тыс. кв. м. В августе компания получила разрешение на строительство первого жилого дома в составе нового квартала.

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