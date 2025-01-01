Алёна Бронникова Выдано разрешение на завершение долгостроя в Индустриальном районе Перми Дом начинал возводить обанкротившийся ЖСК «Триумф. Квартал 2» Поделиться Твитнуть

Долгострой по ул. Норильской, 2аа

permkrai.ru

Пермская структура московской группы компаний «КМПроджект» получила разрешение на завершение долгостроя в Индустриальном районе Перми. Информация содержится в реестре краевого минимущества.

Согласно документу, ООО «Специализированный застройщик «КМПроджект-Данилиха» получил разрешение 15 ноября на строительство жилого комплекса «Цветы Прикамья на Норильской» на участке по ул. Норильской, 2аа. По данным кадастровой карты, площадь участка составляет почти 3,1 тыс. кв. м.

Инвестор приобрёл проблемный объект на торгах в 2022 году. Готовность здания составляла на тот момент 10%.

Дом на Норильской, 2аа возводился ЖСК «Триумф. Квартал 2», обанкротившимся в 2018 году. Пострадал 81 дольщик. В 2021-м Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заявил о выплатах возмещений.

Другие проблемные дома в ЖК «Триумф» было принято достраивать, работы по ним уже ведутся. Так, в августе структура ГК «Горизонт» получила разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Карпинского, 114.

ООО «СЗ «КМПроджект-Данилиха» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Управляющая организация — ООО «СЗ «КМПроджект-Пермь», учредители Дмитрий Левитин и Юрий Зубков. По данным сайта наш.дом.рф, компания возвела в Перми три ЖК комфорт-класса: «Цветы Прикамья» на ул. Кронштадтской, «Цветы Прикамья на Гайве» на ул. Лобвинской, а также «Цветы Прикамья на Байкальской».

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