Объявлен старт выплат обманутым дольщикам ЖК «Триумф» Деньги решено выплатить дольщикам одного дома, два других будут достраивать Поделиться Поделиться Твитнуть

Долгострой по ул. Норильской, 2аа

permkrai.ru

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства объявил о начале выплат возмещений дольщикам долгостроя в Индустриальном районе на ул.Норильской, 2аа. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Выплаты будет осуществлять банк «ДОМ.РФ», его отделение в Перми находится на ул. Сибирской, 46. Приём граждан в финансово-кредитном учреждении ведётся по предварительной записи.





«Компенсация будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квадратного метра, — пояснили в фонде. — Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика с учётом стоимости 1 кв. м равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения».





Определяется выплата на основании отчёта независимого оценщика, привлечённого фондом При этом сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве.





Добавим, что два других проблемных дома в ЖК «Триумф» ранее было принято решение достраивать . Речь о зданиях на ул. Карпинского, 108 и 110а. В ближайшее время должно быть заключено соглашение о финансировании достройки этих зданий. Сам процесс строительства не должен превышать трёх лет.





Напомним, что жилые дома на ул. Карпинского, 108 и 110 начал строить ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Он был объявлен банкротом в 2018 году. На достройку этих домов у Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства есть три года. Дом на Норильской, 2аа возводился ЖСК «Триумф. Квартал 2». От его банкротства в 2018 году пострадал 81 дольщик.

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