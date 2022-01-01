Елена Синица Развитием участка по ул. Норильской, 2аа займётся новый инвестор Инвестора выбрали в ходе торгов Поделиться Твитнуть

Долгострой по ул. Норильской, 2аа

permkrai.ru

Развитием участка по ул. Норильской, 2аа займётся новый инвестор. Его выбрали путём открытых торгов. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Площадь данного участка 3,1 тыс. кв. м. На нём объект незавершённого строительства, готовность которого 10%.





Поясняется, что после выплаты компенсаций дольщикам права на объект получает Фонд развития территорий. Он в свою очередь может завершить строительство, снести здание и выполнить благоустройство или выставить участок на торги, чтобы им занимались инвесторы.





Сейчас Фонд также планирует выставить на торги участки по ул. Уинской, 54, ул. Цимлянской, 28 и 30 и в Звёздном по ул. Бабичева, 4б.





«Инвесторы получат возможность развития территорий и реализации градостроительных проектов. На этих территориях может быть построено более 30 тыс. кв. метров жилья», — отметили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства объявил о начале выплат возмещений дольщикам долгостроя в Индустриальном районе по ул. Норильской, 2аа.

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