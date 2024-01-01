Алёна Бронникова Новый собственник земли под долгостроем в Перми получил разрешение на строительство Участок принадлежит структуре ГК «Горизонт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение новому собственнику участка под долгостроем ЖК «Триумф Квартал 2» в Перми на возведение нового дома. Соответствующая информация указана в реестре выданных за третий квартал 2024 года разрешений на строительство.

Согласно документу, ООО «Специализированный застройщик «ОМД» (входит в группу компаний «Горизонт») 2 августа получило разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Карпинского, 114.

Летом комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид планируемого девятиэтажного здания. Компания также получила положительное заключение экспертизы на реализацию проекта. По данным сайта ЕГРЗ, документация была подготовлена пермским ООО «Клевер ПРМ».

Участок по ул. Карпинского, 114 площадью 3,85 тыс. кв. м с находящимся на нём недостроенным объектом СЗ «ОМД» приобрёл за 79 млн руб. в 2023 году. Его цена в ходе торгов выросла в 8,5 раз.

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