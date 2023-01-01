Алёна Бронникова Участки земли под долгостроем ЖК «Триумф Квартал 2» в Перми обрели новых собственников Стоимость объектов в ходе торгов выросла более чем в семь раз Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

В Перми территории под недостроенными домами жилого комплекса «Триумф Квартал 2» по ул. Карпинского, 114 и Норильской, 4аа были проданы по цене, увеличившейся на торгах в несколько раз. Информация опубликована на сайте «Сбербанк-АСТ». В документации не названы победители.

Земельный участок по ул. Норильской, 4аа общей площадью 2,83 тыс. кв. м с расположенным на нём недостроенным объектом недвижимости площадью 8,9 тыс. кв. м был продан за 64,4 млн руб. Его цена во время проведения торгов увеличилась в 7,8 раз с 8,21 млн руб. Заявки подали 13 участников, самое минимальное предложение составило 20,4 млн руб.

Участок по ул. Карпинского, 114 площадью 3,85 тыс. кв. м с находящимся на его территории недостроенным объектом общей площадью 10,18 тыс. кв. м был продан за 79 млн руб. Его цена в ходе торгов выросла в 8,5 раз с 9,25 млн руб. Всего поступило 10 педложений от участников, самое минимальное из них составило 12,9 млн руб.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Росреестр, объект на Карпинского приобрела структура компании «Горизонт». Согласно выписке, ООО СЗ «ОМД» получило право собственности на участок 10 августа.

Напомним, строительство ЖК «Триумф», ЖК «Пермские высоты» и ЖК «Компаунд «Живаго» реализовывалось в рамках проекта ГК «Классик» с 2014 года. Генеральный директор компании Василий Боровцов был задержан в 2017 году и в 2020-м осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Работы на объектах были приостановлены, а дочерние компании объявили о банкротстве. ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» начал строить дома по ул. Карпинского, но в 2018 году был объявлен банкротом.

В июне Федеральный Фонд развития территорий объявил о проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи территорий под долгостроем на ул. Карпинского, 114 и Норильская, 4аа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.