В Прикамье по требованию прокуратуры чиновника уволили за утрату доверия Суд удовлетворил иск надзорного органа к бывшему заму главы Краснокамска Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

В Краснокамске по требованию местной прокуратуры городской суд изменил формулировку увольнения бывшему начальнике отдела общественной безопасности администрации муниципалитета, заму главы Алексею Матросову. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Матросов уволился по собственному желанию около двух лет назад. Как выяснила прокуратура, причиной его ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. В ведомстве посчитали, что его отдел проводил закупку, в которой приняла участие фирма родственника, и поэтому надзорный орган потребовал изменить формулировку увольнения чиновника на утрату доверия.

Отметим, в декабре прошлого года ещё один чиновник из Краснокамска, Антон Максимчук, занимавший ранее должность первого заместителя главы Краснокамского округа Пермского края, не смог оспорить своё увольнение в кассации.

Антон Максимчук лишился поста после того, как Краснокамский и Пермский краевой суд удовлетворили соответствующее требование прокуратуры в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

По версии надзорного органа, в 2019 году отчим знакомого Максимчука приобрёл на аукционе нежилое помещение за 2,3 млн руб., а вторым участником торгов была фирма его родственника, которая не пыталась предложить более высокую цену за лот, что позволило приобрести имущество по начальной цене. Сам Максимчук был председателем аукционной комиссии.

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