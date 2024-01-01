В Прикамье лишился поста первый замглавы Краснокамска На увольнении чиновника настояла прокуратура Поделиться Твитнуть

Антон Максимчук / фото: krasnokamsk.ru

Во вторник, 22 октября, с поста первого заместителя главы Краснокамского округа Пермского края уволен Антон Максимчук. Это случилось после того, как Пермский краевой суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции об увольнении чиновника. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Глава округа Игорь Быкориз подтвердил информацию.

Ранее прокуратура Краснокамска подала иск об увольнении Максимчука, указав на утрату доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства. По версии надзорного органа, в 2019 году отчим знакомого Максимчука приобрёл в городе нежилое помещение площадью 120,4 кв. м на аукционе за 2,3 млн руб., в то время как вторым участником торгов была фирма «Атлант», руководимая родственником Максимчука.

Прокуратура утверждает, что второй участник не пытался предложить более высокую цену за муниципальное имущество, это позволило приобрести помещение по начальной цене. Отмечается, что сам Антон Максимчук при этом был председателем аукционной комиссии.

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