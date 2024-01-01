Алёна Бронникова
Прокуратура в Прикамье требует уволить ещё одного чиновника за утрату доверия
Суд рассмотрит иск 18 декабря
Прокуратура Краснокамского округа в Прикамье требует уволить ещё одного экс-чиновника из-за утраты доверия. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о бывшем начальнике отдела общественной безопасности администрации муниципалитета Алексее Матросове, который уволился по собственному желанию около двух лет назад.
Причиной ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. Его отдел проводил закупку, в которой приняла участие фирма родственника. Источник издания сообщает, что надзорный орган требует изменить формулировку увольнения чиновника на утрату доверия.
Иск к администрации Краснокамска суд рассмотрит 18 декабря.
Ранее сообщалось, что занимавший ранее должность первого заместителя главы округа Антон Максимчук также по требованию прокурора был уволен в связи с утратой доверия. Решение суда, поддержавшего позицию надзорного органа, устояло в кассации.
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