Алёна Бронникова Прокуратура в Прикамье требует уволить ещё одного чиновника за утрату доверия Суд рассмотрит иск 18 декабря Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Краснокамского округа в Прикамье требует уволить ещё одного экс-чиновника из-за утраты доверия. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о бывшем начальнике отдела общественной безопасности администрации муниципалитета Алексее Матросове, который уволился по собственному желанию около двух лет назад.

Причиной ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. Его отдел проводил закупку, в которой приняла участие фирма родственника. Источник издания сообщает, что надзорный орган требует изменить формулировку увольнения чиновника на утрату доверия.

Иск к администрации Краснокамска суд рассмотрит 18 декабря.

Ранее сообщалось, что занимавший ранее должность первого заместителя главы округа Антон Максимчук также по требованию прокурора был уволен в связи с утратой доверия. Решение суда, поддержавшего позицию надзорного органа, устояло в кассации.

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