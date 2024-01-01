Алёна Бронникова Экс-чиновник в Прикамье не смог оспорить решение суда о своём увольнении Первый замглавы Краснокамска лишился поста в октябре Поделиться Твитнуть

Антон Максимчук / фото: krasnokamsk.ru

Антон Максимчук, занимавший ранее должность первого заместителя главы Краснокамского округа Пермского края, не смог оспорить своё увольнение в кассации. Об этом сообщил «Комммерсантъ-Прикамью» близкий к власти источник.

Жалоба Максимчука на решение нижестоящего суда была рассмотрена 12 декабря в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске. Решение в картотеке на данный момент не опубликовано.

Антон Максимчук лишился поста после того, как Краснокамский и Пермский краевой суд удовлетворили соответствующее требование прокуратуры в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

По версии надзорного органа, в 2019 году отчим знакомого Максимчука приобрёл на аукционе нежилое помещение за 2,3 млн руб., а вторым участником торгов была фирма его родственника, которая не пыталась предложить более высокую цену за лот, что позволило приобрести имущество по начальной цене. Сам Максимчук был председателем аукционной комиссии.

Кроме того, прокуратура потребовала отставки главы Краснокамска Игоря Быкариза, в том числе из-за того, что он не принял мер к урегулированию конфликта интересов по данному делу. Городская дума рассмотрела представление прокурора и решила создать комиссию, которая проведёт проверку, после чего депутаты вновь рассмотрят представление надзорного органа.

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