Депутаты думы решили не прекращать полномочия главы Краснокамска Игоря Быкариза Они создадут специальную комиссию по рассмотрению этого вопроса Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

Краснокамская городская дума рассмотрела представление прокурора города, которое поступило в представительный орган по поводу досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета Игоря Быкариза.

Основанием для акта прокурорского реагирования стали нарушения антикоррупционного законодательства, которые, по мнению прокуратуры, допустил глава округа.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», депутаты Краснокамской думы решили создать комиссию. Она проверит доводы прокуратуры, после чего местная дума вновь рассмотрит представление надзорного органа. Однако прокурор Краснокамска Михаил Третьяков заявил, что просил прекратить полномочия Игоря Быкариза в связи с утратой доверия без создания комиссии.

Напомним, ведомство обосновывает свою позицию возможными нарушениями антикоррупционного законодательства со стороны чиновника. В частности, глава муниципалитета не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы администрации округа, который уволен за допущенные нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. Речь идёт об Антоне Максимчуке.

Также ранее стало известно, что следственный комитет ведёт доследственную проверку в отношении Игоря Быкариза на предмет потенциального злоупотребления служебными полномочиями. Местная прокуратура установила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин Быкариза. Прокуратура считает, что данное мероприятие было организовано для главы без оплаты, что противоречит правилам работы музея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.