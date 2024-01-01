В Пермском крае прокуратура потребовала отставки главы Краснокамска Ведомство обосновывает свою позицию нарушениями антикоррупционного законодательства Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае прокуратура Краснокамска направила в местную думу акт прокурорского реагирования, в котором требует прекратить полномочия главы городского округа Игоря Быкариза. Об этом сообщает пресс-служба краевой надзорного органа.

Ведомство обосновывает свою позицию возможными нарушениями антикоррупционного законодательства со стороны чиновника. В частности, глава муниципалитета не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы администрации округа, который уволен за допущенные нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. Речь идёт об Антоне Максимчуке.

Также ранее стало известно, что следственный комитет ведёт доследственную проверку в отношении Игоря Быкариза на предмет потенциального злоупотребления служебными полномочиями. Местная прокуратура установила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин Быкариза. Прокуратура считает, что данное мероприятие было организовано для главы без оплаты, что противоречит правилам работы музея.

Позднее сообщалось, что выставка картин Быкариза заработала и в театральном кафе большой сцены Коми-Пермяцкого национального драматического театра. На полотнах Быкариза — пейзажи, городские виды, портреты родных, парусники, букеты цветов.

«Все этюды и картины очень выразительны и многое говорят о самом авторе, о его ярком и богатом внутреннем мире», — сообщалось в посте о выставке.

«Удивительно, что человек в 58 лет вдруг начинает заниматься живописью. Невзирая на сложности работы с перспективой, минуя долгую стадию ученичества, он демонстрирует главное — любовь к живописи и искреннее наслаждение самим процессом», — приводятся слова главного художника театра Любови Мелехиной.

Анонсировалось, что выставка будет работать до конца театрального сезона.

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