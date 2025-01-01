Администрация Перми внесла на рассмотрение думы проект по Черняевскому лесу Границы особо охраняемой природной территории хотят изменить Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Мэр Перми Эдуард Соснин направил в гордуму проект решения, который касается изменений границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Соответствующий документ опубликован на сайте городского парламента.

В документе чиновники мэрии предложили внести изменения в решение думы от 23 мая 2023 года по поводу границ ООПТ. Проект предлагает новое местоположение границ леса не за счёт включения конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат характерных поворотных точек.

Контроль исполнения решения возложен на комитет гордумы по пространственному развитию и благоустройству, говорится в документе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе мэрия подготовила проект решения о возврате земельного участка по ул. Встречной площадью 5,3 га в состав Черняевского леса. Одновременно с этим городские чиновники начали подготовку материалов для обжалования решения суда по этому участку в вышестоящую инстанцию.

Если спорный участок станет частью охраняемой территории, его можно будет использовать в коммерческих целях в соответствии с нормами и правилами, например, в досуговой, развлекательной или туристической сферах.

Напомним, в ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части ООПТ «Черняевский лес».

С иском в суд обратилась пермячка Вера Сединина. Она потребовала признать недействующим решение Пермской городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, который касался изменения границы Черняевского леса. Депутаты гордумы с подачи мэрии исключили из ООПТ целый участок в 5,3 га для застройки. Землю приобрела компания «Мегаполис».

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