Алёна Бронникова На месте итальянской столовой в Перми открылся новый проект сети пекарен «Цех» «Цех маркет» работает как магазин готовой еды на вынос Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЦЕХ boulangerie | пекарня Пермь" ВКонтакте

На месте итальянской столовой Cultura bistro по ул. Соловьёва, 14 в Перми команда сети пекарен «Цех» запустила новый проект. В январе на площадке открылся магазин готовой еды «Цех маркет».

Владелица сети Елизавета Ельцова рассказала ИА «Текст», что в новом помещении открылось собственное производство горячих блюд, салатов, выпечки и напитков. Еду готовят, упаковывают и развозят по другим точкам.

В зале нового заведения нет столов, где можно перекусить. Оно работает в формате магазина еды на вынос. Для посетителей есть возможность разогреть еду и купить кофе с собой.

Столовая Cultura Bistro — ещё один проект, который развивала команда «Цеха» — проработала всего девять месяцев. В декабре стало известно о её закрытии. Елизавета Ельцова рассказала, что на площадке ожидается запуск нового направления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.