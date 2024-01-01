Зарина Ситдикова В Перми закрывается первая в городе итальянская столовая Заведение было открыто в апреле текущего года Поделиться Твитнуть

Спустя девять месяцев после запуска в Перми закрывается первая в городе столовая итальянской кухни, размещавшаяся по ул. Соловьёва, 14. Об этом на странице заведения ВКонтакте сообщила его владелица Елизавета Ельцова.

Автор проекта поблагодарила своих гостей и предупредила, что 31 декабря кафе будет работать последний день.

«Мы рады, что смогли разделить нашу любовь к простой и вкусной итальянской еде вместе с вами… Впереди нас ждёт ремонт и новое направление», — рассказали в заведении.

По данным сервиса 2GIS, средний чек в Cultura Bistro составляет 800 руб. В меню заведения есть паста, салаты, супы, десерты, в том числе мороженое собственного приготовления.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что Елизавета Ельцова открыла в помещении ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 24) третью в городе пекарню «Цех».

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