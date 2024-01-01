Рядом с ДК Солдатова в Перми появилась первая в городе итальянская столовая Техническое открытие состоялось в начале апреля Поделиться Твитнуть

Пермская пекарня «Цех» запустила новый проект Cultura bistro. Заведение стало первой в Перми столовой итальянской кухни. Как сообщается в соцсетях компании, открытие в техническом режиме состоялось в начале апреля, сейчас столовая работает ежедневно, с 8 до 22 часов.

«Наш новый проект называется Cultura bistro. Если говорить проще, то это первая в Перми итальянская столовка, в которой мы будем сами изготавливать фирменную пасту, соусы и джелатто», — сообщили авторы проекта.

Новое заведение находится рядом с ДК Солдатова, по ул. Соловьёва, 14. В меню вошли закуски, салаты, супы, паста и десерты. Одним из самых необычных предложений стало оливковое мороженое с базиликом.

В марте «Новый компаньон» сообщал об открытии в здании Музея современного искусства PERMM арт-кафе «Улитка-музей» известного пермского ресторатора Олега Ощепкова. Кафе одновременно работает как выставочное пространство — посетители могут осмотреть экспозицию произведений искусства и даже приобрести картины.

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