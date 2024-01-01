Алёна Бронникова Рядом с ТРК «Семья» в Перми открылась третья пекарня «Цех» В меню нового заведения появятся новые десерты Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЦЕХ boulangerie | пекарня Пермь" ВКонтакте

В помещении ЖК «Новый центр» на ул. Революции, 24 в техническом режиме открылась третья пекарня «Цех». Информация об этом появилась в соцсетях заведения 7 декабря.

Владелица сети пекарен «Цех» и итальянской столовой Cultura bistro Елизавета Ельцова рассказала, что в дальнейшем планируется расширить меню десертов в новом заведении. На ул. Революции их выбор будет больше и будет отличаться от представленных в других точках.

Как писал ранее «Новый компаньон», открыть новое заведение планировалось в ноябре. Елизавета Ельцова сообщала, что ремонт немного затянулся. Она также отмечала, что площадь помещения на ул. Революции будет больше, чем в уже существующих кафе.

Пекарня «Цех» в Перми появилась весной 2021 года. На сегодняшний день в городе работают ещё две пекарни сети. Одна на Комсомольском проспекте, 53а, а другая — по ул. Луначарского, 99.

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