В Пермь приедет Екатерина Мизулина Где пройдёт встреча и в каком формате, она не уточнила Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина летом собирается посетить Пермь, об этом пишет 59.ru.

В закрытом телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0» главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) задали вопрос, когда именно она посетит краевой центр.

Мизулина ответила: «Летом, в графике поездок уже есть». Где пройдёт встреча и в каком формате, она не уточнила.

Напомним, председатель ЛБИ регулярно организует встречи с учащимися и студентами в различных городах России.

Лига безопасного интернета была основана в 2011 году при поддержке Министерства внутренних дел РФ, Министерства цифрового развития и комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Основная задача Лиги — создание безопасной онлайн-среды, а одной из её важнейших миссий является повышение уровня медиаграмотности детей и их родителей.

Ранее Екатерина Мизулина сообщала, что в Перми делают корм для квадроберов, высказывалась о камерах в школьных туалетах в Перми, реагировала на жалобу пермяков на «банду педофилов».

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