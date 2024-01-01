Екатерина Мизулина высказалась о камерах в школьных туалетах в Перми
Общественного деятеля интересует, «куда уйдёт видео с камер наблюдения»
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Про видеокамеры в школах Перми пишут и местные, и федеральные СМИ. В своём телеграм-канале мнение высказала и Екатерина Мизулина.
По словам главы «Лиги безопасного интернета», ситуация такая не только в Перми, наблюдается она и в других городах страны.
Напомним, ученики нескольких школ в Перми жаловались на то, что в туалетах появились видеокамеры. Руководство школ посчитало это действенным методом борьбы с курением. После скандала камеры решено было демонтировать.
«Тут СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах», — написала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.
И привела для примера Липецк и Самару, где двери на кабинках в мужских туалетах сняли, и поставили камеры.
«Интересно, куда уйдёт видео с камер потом и кто это будет смотреть?» — задаётся вопросом Мизулина.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что по поводу видеокамер в школьных туалетах едко высказалась Ксения Собчак.
«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголёнными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру своё бельё», — написала она в своём телеграм-канале.
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