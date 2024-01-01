Екатерина Мизулина высказалась о камерах в школьных туалетах в Перми

Общественного деятеля интересует, «куда уйдёт видео с камер наблюдения»

Поделиться
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина
  Twitter

Про видеокамеры в школах Перми пишут и местные, и федеральные СМИ. В своём телеграм-канале мнение высказала и Екатерина Мизулина.

По словам главы «Лиги безопасного интернета», ситуация такая не только в Перми, наблюдается она и в других городах страны.

Напомним, ученики нескольких школ в Перми жаловались на то, что в туалетах появились видеокамеры. Руководство школ посчитало это действенным методом борьбы с курением. После скандала камеры решено было демонтировать.

«Тут СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах», — написала Екатерина Мизулина  в своём телеграм-канале.

И привела для примера Липецк и Самару, где двери на кабинках в мужских туалетах сняли, и поставили камеры.

«Интересно, куда уйдёт видео с камер потом и кто это будет смотреть?» — задаётся вопросом Мизулина.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что по поводу видеокамер в школьных туалетах едко высказалась Ксения Собчак.

«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголёнными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру своё бельё», — написала она в своём телеграм-канале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться