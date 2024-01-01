Екатерина Мизулина высказалась о камерах в школьных туалетах в Перми Общественного деятеля интересует, «куда уйдёт видео с камер наблюдения» Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Про видеокамеры в школах Перми пишут и местные, и федеральные СМИ. В своём телеграм-канале мнение высказала и Екатерина Мизулина.

По словам главы «Лиги безопасного интернета», ситуация такая не только в Перми, наблюдается она и в других городах страны.





«Тут СМИ пишут, что в некоторых школах Перми установили камеры в туалетах. Так это не новость — это происходит во многих школах», — написала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.





И привела для примера Липецк и Самару, где двери на кабинках в мужских туалетах сняли, и поставили камеры.





«Интересно, куда уйдёт видео с камер потом и кто это будет смотреть?» — задаётся вопросом Мизулина.





Ранее «Новый компаньон» писал о том, что по поводу видеокамер в школьных туалетах едко высказалась Ксения Собчак.





«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголёнными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру своё бельё», — написала она в своём телеграм-канале.

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