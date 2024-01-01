Зарина Ситдикова В двух школах Перми установили камеры видеонаблюдения в туалетах Ученики пожаловались на нарушение их прав на частную жизнь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских школах №116 и 42 в туалетах установили камеры видеонаблюдения. Об этом со ссылкой на сообщения, опубликованные в социальных сетях, сообщает «Рифей».

По информации издания, в жалобах ученики обвинили руководство образовательных учреждений в нарушении прав на частную жизнь.

Как уточнили учащиеся telegram-каналу Ural Mash, администрации школ объяснили установку видеокамер борьбой с курением.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Пермском крае создана единая система видеонаблюдения, к которой подключены камеры в торгово-развлекательных комплексах, на дорогах, объектах строительства, в филиалах многофункциональных центров, на вокзалах, в общественных местах и школах и других локациях.

По данным заместителя главы администрации Перми Екатерины Мальцевой, на сегодняшний день к единой системе видеонаблюдения «Безопасный город» подключены 254 камеры в школах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.