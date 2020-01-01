Елена Синица В Пермском крае запустили единую систему видеонаблюдения До 2023 года к системе подключат свыше 2,5 тыс. камер Поделиться Поделиться Твитнуть

Камеры наблюдения

Константин Долгановский

Краевое минсвязи запустило в регионе единую систему видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Поясняется, что до апреля в регионе начнут функционировать 600 видеокамер. К 2023 году к системе присоединят около 2,5 тыс. камер, в том числе расположенных в торгово-развлекательных комплексах, гостиницах, на дорогах, объектах строительства, в административных зданиях. Также к системе подключат камеры, находящиеся в общественных местах, школах, филиалах многофункциональных центров, аэропорту, на вокзалах, в оружейных магазинах.





Предполагается, что система позволит оперативно реагировать на угрозы за счёт информации, поступающей в режиме реального времени. Также система сможет выявлять бесхозные предметы, фиксировать опасные природные явления и техногенные аварии, а также ДТП.

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