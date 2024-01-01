Зарина Ситдикова В двух школах Перми построены отдельно стоящие здания КПП За два года на безопасность в образовательных учреждениях направят 92 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 2 сентября учащиеся, педагоги и родители двух крупных школ Перми смогут попадать на территории образовательных учреждений только через здания контрольно-пропускных пунктов (КПП). Объекты были возведены в этом году. Об этом сообщила заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева во время доклада о готовности учебных заведений к 2024-2025 учебному году на пленарном заседании городского парламента.

Как отметила чиновница, в ходе приёмки все объекты образования прошли паспортизацию в соответствии с требованиями антитеррористического законодательства. Учреждения оснащены необходимыми мерами безопасности.

При этом в двух школах первой категории были построены КПП. Речь идёт о новых корпусах гимназии № 3 (ул. Звенигородская, 11) и школе «СинТез» (ул. Юнг Прикамья, 3).

По информации Екатерины Мальцевой, в текущем и следующему году в бюджете Перми на обеспечение безопасности образовательных учреждений предусмотрено более 92 млн руб. Средства пойдут на оснащение учебных заведений средствами антитеррористической защищённости.

В ходе доклада замглавы городской администрации также сообщила, что на сегодняшний день к единой системе видеонаблюдения «Безопасный город» подключены 254 камеры в школах. А со следующего года начнётся подключение детских садов.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Перми к новому учебному году готовы 101 школа, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.