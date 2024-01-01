В Перми завершилась приёмка школ к новому учебному году В первый класс пойдут 14 тысяч первоклассников Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Перми завершилась приёмка школ и детских садов к новому учебному году. По данным чиновников, готовы 101 школа, 78 детсадов и 14 учреждений допобразования. Все объекты проверила межведомственная комиссия, в состав которой входят представители городского департамента образования, пермской полиции, в том числе отдела Госавтоинспекции, и Росгвардии.

Комиссия проверяла классы, группы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, территорию учреждений. В школах и детсадах проверялась целостность ограждений и работа инженерных систем и систем видеонаблюдения, оборудование постов охраны и паспорта дорожной безопасности, а также схемы подходов к учреждению. Замечания, которые высказали во время осмотра члены комиссии, оперативно устраняли, рассказали в администрации Перми.

Как рассказала начальник департамента образования Ольга Ершова, всего в этом году в школы Перми пойдут 140 тыс. учеников, в том числе 14 тыс. первоклассников.

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