После скандала из туалетов пермских школ уберут видеокамеры Ранее их установили для борьбы с курением учеников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После того, как школьники в Перми пожаловались на установку в туалетах видеокамер, вспыхнул скандал. В администрации Перми заявили, что устройства будут демонтированы.

Информация о ситуации получила большой резонанс в СМИ и соцсетях.





«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру свое белье», - написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.









Утром 23 октября в администрации Перми perm.aif.ru сообщили, что устройства (камеры видеонаблюдения и муляжи) в школа № 42, 77 и 116 будут демонтированы.

Жаловались на установленные камеры и в гимназии № 1 . В мэрии сообщили, что изначально там был установлен муляж, который демонтировали ещё 22 октября.

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