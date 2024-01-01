После скандала из туалетов пермских школ уберут видеокамеры
Ранее их установили для борьбы с курением учеников
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После того, как школьники в Перми пожаловались на установку в туалетах видеокамер, вспыхнул скандал. В администрации Перми заявили, что устройства будут демонтированы.
Сразу ученики нескольких школ в Перми, напомним, пожаловались на то, что в туалетах появились видеокамеры. Департамент образования объяснял, что камеры направлены на вход в туалет и на умывальники. Сотрудники ведомства акцентировали внимание на том, что в зону наблюдения туалетные кабинки не входят. Таким образом руководство школ решило контролировать поведение детей в школах и бороться с курением.
Информация о ситуации получила большой резонанс в СМИ и соцсетях.
«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру свое белье», - написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.
Утром 23 октября в администрации Перми perm.aif.ru сообщили, что устройства (камеры видеонаблюдения и муляжи) в школа № 42, 77 и 116 будут демонтированы.
Жаловались на установленные камеры и в гимназии № 1 . В мэрии сообщили, что изначально там был установлен муляж, который демонтировали ещё 22 октября.
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