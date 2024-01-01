Мизулина сообщила о поступлении в продажу сделанного в Перми корма для квадроберов Товар собрал десятки ироничных откликов Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своём Telegram-канале о появлении в российских онлайн-магазинах корма для квадроберов.

В подтверждение своих слов она поделилась фотографией упаковки продукта. Мизулина добавила, что корм производится в Перми, а доставка осуществляется из Татарстана.

Как указано в карточке товара на меркетплейсе, в состав «корма» входит сахар, заменитель масла какао, сухое молоко, патока, кокосовое масло и пр. Товар уже собрал десятки ироничных откликов. Пользователи интересуются, как правильно его употреблять, каких он вкусов бывает, на какой возраст рассчитан, чем лучше запивать или надо размачивать и т.д.

Есть и гневные высказывания: «Куда страна катится, не понимаю. Придумали корм для квадроберов! Им что, заняться нечем? Пора запретить на законодательном уровне. Куда смотрит администрация, власть, Генеральная прокуратура, Следственный комитет?»

Ранее Екатерина Мизулина также высказывалась о законопроекте, предлагающим ввести ответственность за квадробинг. Документ инициирован депутатами Госдумы. Он предлагает суровое наказание для родителей квадроберов вплоть до тюремного заключения и лишения их родительских прав. По мнению Главы Лиги безопасного интернета, такая мера является чрезмерно жёсткой.

Мизулина подчеркнула необходимость общения с родителями детей, увлеченных квадробингом, и более детального разъяснения сути этого хобби, поскольку многие взрослые вообще не осведомлены о данном движении.

Квадробинг (квадробика) — это неофициальный вид спорта, суть которого заключается в беге и прыжках на четырёх конечностях. Часто при этом изображаются различные животные. Квадроберы — это те, кто занимается квадробикой, к ним относятся преимущественно дети и подростки в возрасте 7—14 лет, отождествляющие себя с животными и копирующие их повадки. По мнению психологов, квадробика — способ для ребёнка уйти от реальности. Как правило, таким детям не хватает внимания со стороны взрослых, они не могут построить коммуникацию со сверстниками, им негде играть и отдыхать с друзьями, нет возможностей для физического и интеллектуального развития.

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