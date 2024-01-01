Пермяки пожаловались Екатерине Мизулиной на «банду педофилов» Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

Twitter

К главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поступила жалоба от пермяков на «банду педофилов», которая орудует в краевой столице. Об этом Мизулина сообщала в своём телеграм-канале, опубликовав фрагмент обращения.

Автор сообщения попросил привлечь внимание Следственного комитета к этой проблеме.

«В Перми завелась целая банда педофилов, которые разводят маленьких девочек на голые фотографии и интим (простите. Снимают с ними видео в общие чаты и шантажируют девочек 8-12 лет. Я не буду приводить никакие видео, но если загуглить информацию или почитать каналы, вы всё сможете найти», — написал отправитель.

Сама Мизулина сказала, что направит материалы в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю распространила информацию, что в ходе мониторинга Сети сотрудники полиции в одном из телеграм-каналов выявили публикацию «о противоправных действиях группы граждан в отношении несовершеннолетних и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности». Полиция инициировала проверку этих фактов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.