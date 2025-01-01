Алёна Бронникова Пермь вошла в число лидеров по росту чека в кафе во время новогодних праздников Средняя стоимость похода в заведения общественного питания выросла на 35% Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Средний чек в пермских кафе и ресторанах в новогодние праздники вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. По росту показателя Пермь оказалась в числе лидеров среди российских городов-миллионеров. Такие данные приводит «РБК Вино» со ссылкой на данные «Контур.Маркета».

В среднем траты россиян в заведениях общественного питания с 1 по 8 января выросли на 13% год к году. При этом общее число чеков сократилось на 5%. Сумма среднего чека составила 2043 руб. (1803 руб. в 2024 году). В Перми — 2773 руб. (2059 руб. в 2024-м).

Абсолютным лидером по росту суммы чека оказался Воронеж. Показатель увеличился на 43% по сравнению с прошлым годом и составил 1756 руб. Второе место поделили Омск и Санкт-Петербург (4665 и 1514 руб.) — рост 37%, Пермь оказалась на третьем. В Москве средний чек за год вырос на 14% — до 3472 руб.

Лидером по снижению стал Новосибирск, где за год сумма среднего чека уменьшилась на 11%. Также снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону (-9%), Самаре (-6%), Челябинске (-3%) и Нижнем Новгороде (-2%).

РБК

Дороже всего походы в рестораны и кафе обошлись жителям Омска, Краснодара (4658 руб.) и Москвы. Пермь по этому показателю заняла четвёртую строчку. Самый низкий средний чек — в Казани (411 руб.), Уфе (591 руб.) и Новосибирске (816 руб.). В Екатеринбурге — 961 руб.

Результаты исследования также показали, что к 1 января количество ресторанов в России составило 158 тыс. (+5,5%), кафе — 32 тыс. (+6,6%), баров — 11 тыс. (+3,8%). В Пермском крае заведений общепита к началу года насчитывалось 3576, что на 3,9% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что средний чек на такси в Перми в новогодние праздники вырос на 7%. Средняя стоимость поездки составила 352 руб.

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