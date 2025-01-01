Средний чек на такси в Перми в новогодние праздники вырос на 7% Аналитики объяснили сдержанную динамику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков, темпы роста среднего чека на поездки в «Яндекс Такси» в праздничный период 2024-2025 годов показали наименьший рост за последние четыре года. Средняя стоимость поездки по России составила 427 руб., что всего на 8% больше, чем в аналогичное время в прошлом году. В Перми средний чек увеличился на 7%, достигнув 352 руб., по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Сдержанная динамика указывает на то, что в декабре и в праздничные дни спрос и предложение на платформе были сбалансированы. Количество доступных автомобилей в целом соответствовало уровню запросов, что способствовало меньшему количеству ситуаций, когда срабатывали повышенные коэффициенты. Обычно в этот период средний чек демонстрирует один из самых высоких темпов роста за год.

По словам аналитиков "Яндекс Такси", это связано с рядом причин. Во-первых, этой зимой из-за тёплой погоды граждане часто выбирали прогулки вместо поездок. Во-вторых, отсутствие льда и снега на дорогах позволяло автомобилям двигаться быстрее, увеличивая количество выполненных заказов. Средняя скорость такси в праздничный период выросла на 3-9% в зависимости от региона, тогда как обычно наблюдается её снижение.

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