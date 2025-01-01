Алёна Бронникова В здании недостроенной гостиницы на Советской в Перми будет апарт-комплекс Запуск объекта запланирован в 2025 году Поделиться Твитнуть

Вместо гостиницы в недостроенном здании на ул. Советской, 30а в Перми возведут апарт-комплекс Apart Perm City. Объекты уже находятся в продаже. По данным официального сайта, всего в девятиэтажном здании будет 35 апартаментов: студии, двух- и трёхкомнатные апартаменты в евро-формате. На первом этаже планируется разместить коммерческую галерею с бизнес-центром, магазинами и офисами.

Предприниматель Борис Кардашов, купивший в 2020 году недостроенную гостиницу с соседним историческим особняком «Дом Третьяковой» на ул. Советской, 32, сообщил «Коммерсантъ-Прикамью», что здание готово и ожидает ввод в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Согласно информации, указанной на сайте, завершение строительства ожидалось в третьем квартале 2023 года.

По словам представителя УК «Дом Хоспиталити» (Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергея Сташкова, обанкротившаяся «Камская долина» начинала строить на Советской отель на 100 номеров для Hampton by Hilton. В разговоре с изданием он отметил, что объект может быть предназначен для проживания по типу ЖК, использование апартаментов в качестве квартир является распространённой практикой.

В январе комиссия по ПЗЗ одобрила заявление Кардашова о повышении высотности разрешённого строительства на участке, где располагаются гостиница и особняк. Для завершения объекта в границах территориальной зоны были установлены подзоны в девять этажей с плотностью 0 кв. м/га. Ранее проект прошёл общественные обсуждения, замечаний в ходе которых не поступило. В минимущества отметили, что «нулевая» плотность позволяет исключить возведение на территории жилых объектов.

С предложением о повышении высотности с шести до девяти этажей владелец участков обратился в комиссию в 2024 году. Ранее на этой территории «Камская долина» организовала строительство многоквартирного жилого дома и гостиницы в два этапа. Первый — возведение ЖК «Симфония» было завершено, дом был сдан в эксплуатацию, а гостиница оставалась недостроенной.

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