Алёна Бронникова Власти одобрили повышение высотности гостиницы на Советской в Перми для её достройки Здание планируется возвести в девять этажей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Владелец объектов по ул. Советской, 30а и 32 в Перми Борис Кардашов (бывший совладелец ООО «Синтетикс») согласовал с властями повышение высотности строительства для завершения недостроенной гостиницы. Решение было принято на заседании комиссии по ПЗЗ 24 января.

С предложением установить подзоны в девять этажей и плотностью 0 в отношении указанных земельных участков бизнесмен обратился в комиссию по ПЗЗ в 2024 году. Заявление было одобрено 20 сентября и направлено на общественные обсуждения.

«Общественные обсуждения состоялись, замечаний и предложений не поступало. В отношении данной территории выдано разрешение на строительство. С целью его завершения предлагается установить данные подзоны», — сообщила представитель краевого минимущества.

Ранее в границах участка в два этапа было организовано строительство многоквартирного жилого дома и гостиницы. Дом был завершён и сдан в эксплуатацию, а гостиница осталась недостроенной.

Территория находится в границах зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. По данным публичной кадастровой карты, на участке площадью 1 тыс. кв. м установлен вид разрешённого использования территориальной зоны исторического центра города, на участке 2,1 тыс. кв. м — «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах, гостиницы». В минимущества отметили, что плотность 0 кв. м/га позволяет исключить возведение на территории жилых объектов.

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